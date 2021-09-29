Полтора года содержания дорог в пяти районах Татарстана обойдется в 707 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Содержать дороги требуется в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Атнинском и Арском районах Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», «Главтатдортранс» при Минтрансе РТ начал выкладывать тендеры на содержание региональных дорог в Татарстане в 2022-м и первом полугодии 2023 года. Уже есть несколько конкурсов в пяти районах республики, на которые в сумме выделили 707 млн рублей из республиканского бюджета.

В частности, деньги выделены на содержание дорог в Аксубаевском районе РТ. Работы обойдутся в общей сложности в 142,8 миллиона рублей, из которых большая часть, 87,9 миллиона, предусмотрена на 2022 год. Остальную часть израсходуют до 30 июня 2023 года. Подрядчику в Аксубаевском районе предстоит содержать 50 дорог общей протяженностью 315,6 км. Среди них дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Аксубаево — Федоровка и Кузайкино — Нурлат.

Работы по содержанию 369,8 км дорог необходимо выполнить в Актанышском районе РТ. В списке значатся 62 дороги, среди которых Актаныш — Муслюмово, Актаныш — Поисево, Актаныш — Казкеево — Аишево, Казкеево — Тыннамасово, Тыннамасово — Старотатышево, Актаныш — Азякуль и другие. Обойдется республиканскому бюджету содержание дорог в Актанышском районе в 166,4 миллиона рублей. Из этой суммы на следующий год предусмотрено 102,4 миллиона рублей. Остальные деньги выделяются на первое полугодие 2023-го.

На содержание 227 км дорог в Апастовском районе Татарстана готовы направить 106,5 миллиона рублей. На 2022 год на эти цели запланировано почти 65,6 миллиона рублей, на январь — июнь 2023 год — оставшиеся от общей суммы средства. В перечне на выполнение работ — 48 дорог. В частности, содержать на протяжении полутора лет понадобится Уланово — Каратун, Апастово — Тетюши, Каратун — Черемшан — Большое Подберезье, «Казань — Ульяновск» — Апастово — Уланово — Каратун, «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье и другие.

Полтора года содержания автодорог общего пользования регионального значения в Атнинском районе Татарстана обойдется бюджету республики в 73,3 миллиона рублей, из которых 45,1 миллиона предусмотрены на 2022 год. Остальные средства пойдут на выполнение работ в первом полугодии 2023 года. В общей сложности подрядчику придется содержать 166,1 км 28 дорог. Среди них Каменка — Дубъязы — Большая Атня, Арск — Большая Атня, Большая Атня — Чепчуги, объезд села Большая Атня и другие.

Содержание дорог в Арском районе обойдется в 216,5 миллиона рублей. Из них на следующий год предусмотрены 133,3 миллиона, а на первое полугодие 2023-го пойдут оставшиеся 83,2 миллиона. Подрядчику предстоит на протяжении полутора лет содержать 438 км. В Арском районе работы необходимо провести на 75 дорогах, включая Казань — Малмыж, Арск — Тюлячи, Арск — граница Марий Эл, подъезд к Арску с южной стороны и т. д.

Кроме того, в Арском районе подрядчику предстоит содержать площадки весового контроля. На это из республиканского бюджета готовы направить 1,44 миллиона рублей. Работы предстоит выполнять в течение полутора лет. В 2022 году они обойдутся в более чем 866 тысяч рублей, в первом полугодии 2023 года — 553,6 тысячи.

От подрядчика требуется обеспечить круглогодичное безопасное и бесперебойное движение по указанным дорогам общего пользования. Фото: altdor.ru

Как обеспечить круглогодичное безопасное и бесперебойное движение

От подрядчика требуется обеспечить круглогодичное безопасное и бесперебойное движение по указанным дорогам общего пользования. При необходимости по требованию «Главтатдортранса» он обязан устранить нарушения требований к эксплуатационному состоянию автодорог. В частности, подрядчик должен будет заменить поврежденные и изношенные дорожные знаки и отдельные элементы барьерного ограждения, выправить ограждения безопасности, устранить повреждения на укрепленных обочинах и провести ямочный ремонт асфальта.

Работы по содержанию дорог должны производиться с учетом сезона. В зимнее время необходимо выполнять устройство траншей в снегу бульдозером, очищать дороги, автопавильоны и территории, прилегающие к ним, от мусора снега и льда. В летний период необходимо скашивать траву с обочин и откосов, вырубать одинокие кустарники, а также убирать различные предметы и мусор с элементов дороги и очищать автобусные остановки, заездные карманы, площадки отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора.

Работы по содержанию дорог должны производиться с учетом сезона. Фото: adm29.ru

Региональные дороги Татарстана продолжают приводить в нормативное состояние

Как сообщали в Миндортрансе Татарстана, в текущем году в республике по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать в общей сложности 96,7 км автомобильных дорог регионального значения. Это позволит добиться, что 48,2% дорог в регионе достигнут нормативного состояния.

В некоторых районах, где запланированы работы по содержанию дорог общего пользования регионального значения, ремонт уже либо завершили, либо он продолжается. Так, например, летом отремонтировали дорогу Кузайкино — Нурлат в Аксубаевском районе. На участке от 65,2 до 67,2 км уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, а обочины укрепили по полтора метра с каждой стороны.

А в Апастовском районе РТ по нацпроекту отремонтировали участок региональной дороги Уланово — Каратун. Дорожники привели в порядок участок от 32,2 до 33,8 км — уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесли дорожную разметку, установили 12 погонных метров барьерных ограждений и укрепили обочины.

Кроме того, в сентябре Татарстану по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выделили дополнительный миллиард рублей. Его направят на ремонт 66,7 км автодорог в 16 районах республики, в том числе в Алексеевском, Актанышском, Кукморском, Спасском, Черемшанском районах.



Татьяна Демина