В Татарстане отремонтировали участок дороги Уланово — Каратун

В Апастовском районе РТ отремонтирован участок региональной автодороги Уланово — Каратун. Работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Был отремонтирован участок от 32,2 до 33,8 км — дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, специалисты нанесли дорожную разметку, установили 12 погонных метров барьерных ограждений и укрепили обочины по 1,5 м с каждой стороны. Генеральным подрядчиком работ выступило АО «Татавтодор».

Фото: dorogi.tatarstan.ru

Дорога Уланово — Каратун соединяет Кайбицкий, Верхнеуслонский и Апастовский районы. По ней проходят школьные и межмуниципальные автобусные маршруты.

Летом в Тукаевском районе РТ обновили 3 км дороги Набережные Челны — Водозабор — Ильбухтино — Калмия — Мензелинск-Биюрган. Ремонт был проведен на участках с 9 до 11,3 км и с 13,3 до 14 км в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».



Алексей Нечаев