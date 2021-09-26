«Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 3:1

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак». Игра закончилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыли казанцы — шайбу в ворота «Спартака» забросил Илья Сафонов. Однако гостям удалось отыграться. Первый период завершился со счетом 1:1.

Во втором периоде «Ак Барс» вновь забил гол. На этот раз отличился Кирилл Петров. Третий победный гол был забит в третьем периоде.

На этой неделе «Ак Барс» обыграл дома по буллитам владивостокский «Адмирал» (2:1б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет был открыт казанцами на 23-й минуте игры, когда Линдхольм реализовал численное большинство.

Татьяна Демина