«Ак Барс» обыграл по буллитам «Адмирал» в матче КХЛ

«Ак Барс» обыграл дома по буллитам владивостокский «Адмирал» (2:1б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет был открыт казанцами на 23-й минуте игры, когда Линдхольм реализовал численное большинство. Отыгрались гости в конце второго периода, точным броском отметился Саюстов.

В основное время, а потом и в овертайме команды выявить победителя не смогли. В серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Ак Барса».

Отметим, что это уже четвертая победа подряд для казанской команды в КХЛ.