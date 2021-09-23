УНИКС начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Локомотивом-Кубанью»
УНИКС обыграл дома краснодарский «Локомотив-Кубань» (96:87) в стартовом матче сезона в Единой лиги ВТБ по баскетболу.
По окончании первой половины встречи казанцы уступали сопернику 17 очков. После большого перерыва хозяева собрались и выдали мощный рывок, благодаря чему в последней четверти вышли вперед и довели игру до победы.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 22 очка.
Напомним, ранее казанская команда обыграла «Локомотив-Кубань» в матче за бронзовые медали Суперкубка лиги ВТБ.СпортБаскетбол
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