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УНИКС начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Локомотивом-Кубанью»

20:45, 23.09.2021
УНИКС начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Локомотивом-Кубанью»
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС обыграл дома краснодарский «Локомотив-Кубань» (96:87) в стартовом матче сезона в Единой лиги ВТБ по баскетболу.

По окончании первой половины встречи казанцы уступали сопернику 17 очков. После большого перерыва хозяева собрались и выдали мощный рывок, благодаря чему в последней четверти вышли вперед и довели игру до победы.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 22 очка.

Напомним, ранее казанская команда обыграла «Локомотив-Кубань» в матче за бронзовые медали Суперкубка лиги ВТБ.

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