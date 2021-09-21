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Умер председатель Татарской национально-культурной автономии ЮВАО Москвы Гаяс Ямбаев

20:40, 21.09.2021
Умер председатель Татарской национально-культурной автономии ЮВАО Москвы Гаяс Ямбаев
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Умер председатель Татарской национально-культурной автономии ЮВАО Москвы Гаяс Ямбаев. Незадолго до смерти, 10 сентября, ему исполнился 81 год.

Татарскую национально-культурную автономию в столице Гаяс Ямбаев возглавлял с 1998 года. Активно участвовал в деятельности татарской общины Москвы и различных встречах руководителей общественных объединений.

Похоронят Гаяса Ямбаева 23 сентября на Кузьминском кладбище столицы, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в России.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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