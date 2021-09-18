Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение»

Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении фильму «Искушение» из-за того, что в картине присутствует сцена провокационного характера. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — приводит ТАСС сообщение Минкультуры.

Фильм ранее номинировали на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Он должен был выйти в российский прокат с 7 октября.

Картина рассказывает о католической монахине XVII века Бенедетте, которая жила в монастыре Тосканы. Женщина видит в своих снах Иисуса, но наяву строит отношения с послушницей Бартоломеей.



В мае член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором попросил предоставить информацию о возможности выдачи прокатного удостоверения голливудскому фильму «Золушка». Кинокартина привлекла внимание общественности после показа в трейлере «гендерно-нейтральной феи-крестной», роль которой исполнил актер Билли Портер.

Татьяна Леухина