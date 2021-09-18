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В ОДКБ заявили о формировании совместного бюджета для научных разработок в военной сфере

13:54, 18.09.2021
В ОДКБ заявили о формировании совместного бюджета для научных разработок в военной сфере
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о совместном бюджете для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере.

— Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что почти все главы делегаций пожелали более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов.

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Высшим органом является Совет коллективной безопасности, который назначает Генерального секретаря организации.

Алексей Нечаев
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