За первый день голосования в России выявили 7 тысяч фейковых сообщений о нарушениях

Почти 7 тысяч фейков о нарушениях на выборах в России было зарегистрировано по итогам первого дня голосования 17 сентября. Об этом сообщил на брифинге в Общественной палате РФ руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ Александр Малькевич. Он заявил, что множество информационных вбросов создано неаккуратно, по принципу «тяп-ляп», и большая часть этих сообщений — полная ахинея. Лидеры по числу фейков — Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск.

По его мнению, это сделано, чтобы создать представление о большом массиве нарушений. При этом до начала выборов киберволонтеры обнаружили 5 тысяч фейков об их ходе, а в пятницу «начался форменный кошмар — 7 тысяч сообщений только за один день», сказал Малькевич.

Но люди уже научились отличать зерна от плевел. Малькевич отметил, что «к утру субботы накал удалось сбить». Благодаря видеонаблюдению и работе журналистов такие сообщения «купировались на взлете». Авторы ложных сообщений зачастую берут настоящие фотографии, но подают их в ложном контексте. Например, фотографии урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавались за случай «карусели».

Между тем в Татарстане за первый день голосования на участках побывала почти треть избирателей, при этом Андрей Кондратьев, глава ЦИК республики, сообщает, что атмосфера конструктивная, на избирательных участках республики нет провокационного фона.

Людмила Губаева