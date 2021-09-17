Варвара Визбор станет хедлайнером концерта в Горкинско-Ометьевском лесу

Вместе со своими музыкантами Варвара Визбор станет хедлайнером субботнего концерта «Планы на эту осень» в Горкинско-Ометьевском лесу. Мероприятие состоится 18 сентября.

На концерте прозвучат некоторые композиции из трех студийных альбомов, а также новые синглы. Также будут исполнены песни, написанные дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.

Фото: vk.com/varvaravizbor

Программа выступления артистов:

17.00 — лаунж-дуэт Lia&Ben;

18.00 — представители татарского синти-попа — группа ОММАЖ;

19.00 — хедлайнер вечера — Варвара Визбор;

20.00 — DJ Reenat.

Группа Sirotkin не сможет приехать на концерт в связи с коронавирусными ограничениями.

Кроме того, 18 сентября с 15.00 до 22.00 на улице Профсоюзной пройдет фестиваль для креативной молодежи — участок от ул. Астрономической до ул. Чернышевского станет пешеходным.



Алексей Нечаев