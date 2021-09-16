«Дочка» «Росатома» создаст в Татарстане производство ПЭТ-вторсырья и будет поставлять его СИБУРу

«Дочка» ГК «Росатом» — АО «Русатом Гринвэй» — планирует построить в Набережных Челнах производственный комплекс по переработке отходов полиэтилентерефталата в ПЭТ-хлопья пищевого качества, сообщил коммерческий директор «Русатом Гринвэй» Андрей Есаев.



Стоимость комплекса оценивается в 400 млн рублей. Основной объем производимых ПЭТ-хлопьев будет поставляться ПАО «СИБУР Холдинг».

В эксплуатацию его планируют запустить уже в 2022 году, а к концу 2024-го — выйти на полную рабочую мощность, сообщает «Интерфакс».



На днях стало известно, что СИБУР и «Газпром» могут открыть в Татарстане газоперерабатывающий завод.

Маргарита Головатенко