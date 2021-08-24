В Татарстане возбудили уголовное дело на директора компании «Центр Спецтехники» за уклонение от уплаты налогов

В Татарстане возбудили уголовное дело на 43-летнего директора компании «Центр Спецтехники» за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в 2016—2019 гг. руководство фирмы вносило в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения, в том числе о фиктивных взаимоотношениях с 8 контрагентами. Таким образом «Центр Спецтехники» уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 49,7 млн рублей.

Факт уклонения от уплаты налогов выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Этим летом в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы «Саман» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Организация уклонилась от уплаты налога на прибыль на сумму более 479 млн рублей.



Татьяна Демина