В четверг в домах Советского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение

В Советском районе Казани в четверг, 16 сентября, отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

С 9:00 16 сентября до 6:00 17 сентября воды не будет по следующим адресам:

Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 корпус 1, 2, 3, 4;

ул.Гвардейская, 51, 52б, в, г; 53, 53а, б, г; 53 корпус 1, 1а, 2 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 53б корпус 1, 2, 3; 53б строение 1, 54, 54а, б, в, д, е, и; 54 корпус 1, 2, 4, 5; 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54 литера Б, 55, 55а, б, г; 55а/1, 56, 56а, б, г; 58, 59, 59а, в; 59в корпус 1, 61, 61а, 63, 65;

ул.Даурская, 1 корпус 1, 41, 41 корпус 1, 41 литера А, 42 б/1, 44а, б, в, г, д, х; 44 литера А, 46, 46а, б, в, г, 48а, б (детский сад №224), в, 48/5, 50, 224;

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В это же время водоснабжения не будет в домах по адресам:

ул.Зорге, 11а, б;

ул.Отрадная, 5а, 5/5, 5/6, 38б, 48.

ул.Аделя Кутуя, 11, 86 корпус 3, 5, 7, 8, 9; 86 корпус 4а, 86а корпус 2, 86 литера В5, 118 корпус 1, 122 корпус 1, 2; 124, 124 корпус 4, 18; 19, 20; 124/2, 124 строение 1, 2, 3; 124/3 , 124/6, 124а, 124б, 124б корпус 2, 3; 159; 159 корпус 1, 3, 4, 5; 159б, 159/1, 161, 161 корпус 1; 163, 163а, 163а корпус 1, 3, 5; 163б строение 1, 163а/1, 163а/6, 167, 167/1, 167/2, 167 корпус 1, 181 д, е, ж.

Временные неудобства связаны с работами по переврезке вынесенного участка водопровода при строительстве Вознесенского тракта.

На прошлой неделе в домах Советского района уже отключали воду.