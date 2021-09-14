На банковских счетах татарстанцев хранится порядка 670,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на 1 августа 2021 года на вкладах и на прочих банковских счетах (с учетом средств на счетах эскроу) жителей Татарстана насчитывалось около 670,5 млрд рублей. Это на 3,5% больше, чем годом ранее.

В общем объеме денег на депозитных счетах татарстанцев 85,5% приходится на рубли — 575,6 миллиарда. За год эта сумма выросла на 4,2%, сообщили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ.

Татарстанцы стали меньше делать вклады в иностранной валюте. На их счетах насчитывалась сумма, эквивалентная 94,9 млрд рублей, что на 0,9 меньше, чем годом ранее.

Управляющий отделением — Нацбанком по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ Марат Шарифуллин объяснил приверженность татарстанцев вкладам надежностью и понятностью этого способа сбережения денег. «В случае отзыва у банка лицензии Агентство по страхованию вкладов вернет деньги до 1,4 млн рублей, а в особых случаях — до 10 млн рублей», — напомнил он.

Остатки средств на депозитах юрлиц в Татарстане по состоянию на 1 августа текущего года увеличились на 16,4% по сравнению с аналогичной датой 2020 года, до 451,1 млрд рублей. На счетах предприятий средства уменьшились на 3,2%, до 251,8 млрд рублей, на счетах ИП — на 16,9%, до 19,4 млрд рублей.



Напомним, по состоянию на 1 июля 2021 года на банковских счетах и во вкладах жителей Татарстана хранилось 669,3 млрд рублей. На рублевые сбережения приходится 578,4 миллиарда (86,4%) всех средств граждан.



Татьяна Демина