Цифровой рубль: новая форма денег, которая заставит банки бороться за клиентов

Как будет выглядеть третья форма расчета наряду с налом и безналом

Центробанк сформировал пилотную группу из двенадцати банков для тестирования системы цифрового рубля. По плану прототип платформы должен быть завершен в декабре 2021 года, а с января 2022 года начнется тестирование в несколько этапов. Все это позволит банкам настроить свои системы и процессы с технической и технологической точки зрения. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин предлагает разобраться, что представляет собой цифровой рубль, какие преимущества несет эта форма денег и какие риски имеются для банковской системы.

Суть цифрового рубля

По замыслу ЦБ цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, передача между пользователями будет происходить в виде перемещения этого кода с одного кошелька в другой. Предполагается, что цифровой рубль станет полноценным платежным средством наряду с обычным рублем и будет использоваться населением, бизнесом и государством в платежной системе, обеспечивая простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность. Естественно, многие скажут, а в чем отличие от обычной безналичной формы денег?

ЦБ говорит, что этот инструмент будет иметь свойства и наличных, и безналичных денег, предоставляя одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка обслуживания. Например, делая перевод сейчас, мы вынуждены делать эту операцию по правилам кредитной организации, где у нас открыт счет. Как следствие, банк сам устанавливает тарифы и прочие условия. Платформа же цифрового рубля является единой и внедряется в приложения банков через программный модуль ЦБ. Как следствие, клиент может пополнять свой цифровой кошелек в одном банке, переводить через другой, а платить вообще с третьего. И все по одним правилам и тарифам, которые гораздо ниже текущих банковских. Вообще, ЦБ считает — переводы между физическими лицами должны быть бесплатными.

Помимо этого, цифровой рубль позволяет упростить хранение крупных сумм (чтобы не дробить по 1,4 млн и нести в несколько банков), защищает деньги от физической утраты, позволяет проводить платежи дистанционно. Плюс есть дополнительная функциональность, которую может использовать как бизнес, так и государство. Доступ к своему кошельку клиенты получат через мобильное приложение банка. Будет предусмотрен второй кошелек, который будет располагаться непосредственно на смартфоне и отвечать за офлайн-операции — для расчетов в магазинах. Пополнить такой кошелек можно будет путем перевода с кошелька первого типа.

По замыслу ЦБ цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Фото cbr.ru

Четыре модели работы цифровой валюты, предложенные ЦБ

Модель А: ЦБ создает так называемую цифровую валюту центрального банка (далее ЦВЦБ — по сути виртуальная форма официальной валюты), осуществляет выпуск ЦВЦБ, открывает кошельки банкам для проведения межбанковских расчетов и операций с ценными бумагами на платформе ЦВЦБ. В этой модели у физических и юридических лиц нет доступа к ЦВЦБ. Как следствие, этот вариант не планируют развивать дальше, так как нет явных преимуществ по сравнению с текущими платежными системами.

Модель B: ЦБ создает платформу ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ и предоставляет прямой доступ к ней физическим и юридическим лицам, открывает кошельки клиентам, осуществляет расчеты. ЦБ также может открывать расчетные счета клиентов и осуществлять РКО без открытия счета для проведения расчетов в ЦВЦБ. Расчеты между клиентами осуществляются напрямую ЦБ, без участия банков и прочих финансовых посредников. Эта модель вызвала бурю протестов у банков, которые серьезно опасаются исхода в цифру до 4 трлн рублей, что вызовет кризис ликвидности в классической банковской сфере. Об этом поговорим чуть позже.

Модель С: ЦБ создает платформу ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ, предоставляет доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам, открывает кошельки клиентам в ЦВЦБ, осуществляет расчеты по ним. Открытие кошелька и доступ к нему осуществляется через банк или иного финансового посредника, подключенного к платформе.

Модель D: ЦБ создает платформу ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ, предоставляет доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам, открывает кошельки клиентам. Доступ клиента к кошельку для проведения расчетов осуществляется через банк или иного финансового посредника, подключенного к платформе.

На первом этапе пилотного проекта из 12 банков, куда входит и казанский Ак Барс Банк, будут тестироваться самые простые операции. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Естественным образом, банки и другие финансовые компании поддержали модели, в которых банки и финансовые посредники открывают и ведут свои кошельки и кошельки клиентов на платформе ЦБ. Страшным сном для банков будет ситуация, когда ЦБ сам выпускает валюту, обслуживает транзакции — кошельки находятся в самом ЦБ, а не в банках, которые сейчас используют средства клиентов для кредитования, а выданное финансирование зачисляют на расчетные счета, таким образом сохраняя ликвидность в кредитных организациях.

На первом этапе пилотного проекта из 12 банков, куда входит и казанский Ак Барс Банк, будут тестироваться самые простые операции — переводы между физическими лицами; оплаты от физических лиц юридическим за товары и услуги. После того как банки научатся работать с системой, а ЦБ убедится, что новый инструмент не создает проблем с ликвидностью, приступят к тестированию более сложных операций, как оплата налогов и перечисление бюджетных выплат.

Чего боятся банки?

Банковский сектор настороженно встретил идею ЦБ РФ в части новой формы нашей национальной валюты. Банкам не хочется видеть в регуляторе своего конкурента за средства граждан — есть серьезные опасения, что будет массовый перевод со счетов в банках в цифровые кошельки в ЦБ.

Есть мнение, что банкам придется повышать тарифы на остальные услуги, так как необходимо возмещать выпадающие доходы. Надо напомнить, что ежегодно РКО приносит 600 млрд рублей дохода всему банковскому сектору России. Особенно тяжело придется крупным банкам, которые получают львиную долю этих доходов и не понимают каким образом встроиться в систему цифрового рубля и сохранить бизнес.



Есть серьезные опасения, что будет массовый перевод со счетов в банках в цифровые кошельки в ЦБ. Фото: Олег Тихонов

Помимо выпадения доходов от РКО, как уже писалось выше, банки ожидают кризис ликвидности, из-за перетока клиентских остатков на счетах в цифру. Как следствие, ожидается повышение кредитных ставок. Возможность другим финансовым посредникам выйти на рынок расчетов тоже настораживает классические банки, которые совсем не рады идее ЦБ РФ привнести на этот рынок больше конкуренции. Нас как клиентов ждет интересное время — снижение тарифов и борьба за клиентов. Потенциальным риском также является особенность взаиморасчетов в цифровых валютах — теоретически позволяющая принимать депозиты и выдавать так называемые P2P (peer-to-peer, или от лица к лицу) кредиты без привлечения кредитных организаций вообще.

Что на это отвечает регулятор

Центробанк ожидает, что после запуска цифрового рубля клиенты банков будут получать более высокие проценты на остатки на текущих, расчетных, зарплатных счетах — традиционно чисто символические в текущий момент. Чтобы предотвратить излишний переток этих пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки будут вынуждены поднять ставки по остаткам.

В то же время ЦБ не планирует начислять проценты по остаткам в цифровых кошельках, это видится как некий реверанс в сторону банков, чтобы совсем разом не отнимать их доход.

На утверждение банков о росте кредитных ставок в ведомстве Эльвиры Набиуллиной справедливо замечают, что при определении стоимости кредитов банки ориентируются на так называемую трансфертную кривую (формируется на основе сравнения с кредитом доходности альтернативного «безрискового» размещения денег на тот же срок, что и кредит, например гособлигации ОФЗ), а не на стоимость «дешевых» пассивов, которые перетекут в цифру.

ЦБ не планирует начислять проценты по остаткам в цифровых кошельках, это видится как некий реверанс в сторону банков, чтобы совсем разом не отнимать их доход. Фото: pixabay.com

В заключение стоит отметить, что нас ждет интересное время — можно сказать, что своими действиями Центробанк рискует нанести урон банковскому сектору. Возможно, это и лежит в стратегии по дальнейшей зачистке этого рынка, которая замедлилась в последние несколько лет. ЦБ устроило бы наличие 50 крупных банков в стране, которые уже не упадут в силу своих размеров. С другой стороны, идет цифровизация всего вокруг, и неудивительно, что новые инструменты рождают новые вызовы. В конце концов, пленочные фотоаппараты Kodak ведь тоже исчезли. Как будет выживать банковская отрасль — вопрос открытый.

Артур Сафиулин