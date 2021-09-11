В Набережных Челнах составили 14 протоколов на продавцов арбузов и дынь — они нарушили правила торговли

В Набережных Челнах за неделю составили 14 протоколов на продавцов арбузов и дынь, которые нарушили правил организации уличной торговли. Они реализовывали свою продукцию с фур на дорогах.

В автограде в начале августа создали три группы из сотрудников управления по обеспечению охраны общественного порядка исполкома и полиции. Они круглосуточно проводят проверки с целью выявления нелегальной торговли на дорогах, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Челнинцев призвали сообщать в «Народный контроль», если они увидели, что арбузы и дыни продают с фур. Специалисты обратили внимание, что недобросовестные «предприниматели» не несут ответственности перед покупателями за качество продукции.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, в Москве на одной из улиц продолжается вспышка тяжелейших отравлений, причиной которых называют арбуз, купленный в одной из крупных торговых сетей. Накануне госпитализировали целую семью из мамы, бабушки и внучки. 61-летняя женщина и 15-летняя девочка умерли тем же вечером — девочка от полиорганной недостаточности.

Ранее специалисты КФУ рассказали, что дыни и арбузы следует покупать только в сезон — в августе и сентябре. Приобретать их нужно в магазинах и на рынках, где проводится санитарный и ветеринарный контроль товара, выдаются чеки.



Татьяна Демина