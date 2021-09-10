Прокуратура РТ утвердила обвинение по наркоделу мирового судьи и пожарного из Казани

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За покушение на наркосбыт в Татарстане будут судить казанского мирового судью в отставке Айдара Хадиуллина и бывшего сотрудника пожарно-спасательной части Фархада Сафиуллина. По данным источников «Реального времени», на этой неделе зампрокурора РТ утвердил обвинение по их делу.



В деле 11 томов, и ознакомление с ними обвиняемые и защитники начали еще в конце июля. Сафиуллин под стражей с мая 2020 года, Хадиуллину мера пресечения через суд не избиралась. Уголовное дело в отношении экс-судьи возбудили лишь через год после обнаружения наркотиков в его сумке, когда получили согласие Высшей квалифколлегии судей РФ.

Напомним, 16 мая 2020 года около 7 часов утра в ходе слежки за наркотайником в Зеленодольском районе сотрудники наркополиции, ГИБДД и Росгвардии зафиксировали визит к нему двух мужчин, а позже остановили их автомобиль на трассе. За рулем был Сафиуллин, на пассажирском сидении — Хадиуллин, предъявивший удостоверение мирового судьи участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани. В багаже нашли 80 цветных свертков с мефедроном.

Мировой судья спешно ушел в отставку, пожарного арестовали. В последний раз эту меру пресечения продлевал Верховный суд Татарстана до 16 ноября 2021 года. Об этом ходатайствовали следователи 3-го отдела Следкома по РТ.

Сафиуллин полностью признал вину, Хадиуллин с первых дней отрицал какую-либо причастность к наркобизнесу.