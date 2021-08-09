СК предъявил обвинение по наркоделу мировому судье и пожарному из Казани

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На финишную прямую вышло расследование истории с изъятием 80 свертков с мефедроном под Казанью в мае 2020 года. Окончательное обвинение в покушении на наркосбыт в крупном размере предъявлено казанскому мировому судье в отставке Айдару Хадиуллину и бывшему сержанту пожарно-спасательной части Фархаду Сафиуллину.



С 26 июля обвиняемые и их адвокаты начали ознакомление с материалами уголовного дела. При этом Сафиуллин уже успел прочитать все 11 томов дела, ему осталось лишь изучить вещественные доказательства. Об этом стало известно в Верховном суде РТ, на продлении ареста экс-сотруднику МЧС.

На заседании выяснилось: Сафиуллин полностью признал вину, раскаялся и даже попытался загладить причиненный государству вред, сделав взнос в один из благотворительных фондов.

Фото Ирины Плотниковой

Обвиняемый и его защитник просили об освобождении под домашний арест. Представитель 3-го отдела Следкома по РТ настаивала на продлении заключения в СИЗО до 16 ноября. Ходатайство следствия поддержал прокурор, и суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Напомним, пожарного арестовали 18 мая 2020 года, его предполагаемый подельник — мировой судья участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани тогда же ушел в добровольную отставку. Двумя днями ранее около 7 часов утра в ходе слежки за наркотайником в Зеленодольском районе сотрудники наркополиции, ГИБДД и Росгвардии зафиксировали визит к нему двух мужчин, а позже остановили их автомобиль на трассе. За рулем был Сафиуллин, на пассажирском сидении — Хадиуллин, в его сумке и обнаружили наркотики.

Уголовное дело против отставного служителя Фемиды возбудили через год с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ. На заседании ВККС Хадиуллин настаивал — преступлений не совершал.