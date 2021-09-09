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В России зарегистрировали 18 380 новых случаев COVID-19

11:33, 09.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 18 380 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 18 380 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 7 084 284, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели за сутки 19 639 пациентов с коронавирусом, всего — 6 340 151. 795 россиян скончались от COVID-19 за сутки, за весь период пандемии коронавирус унес жизни 190 376 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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