В России зарегистрировали 18 380 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 18 380 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 7 084 284, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели за сутки 19 639 пациентов с коронавирусом, всего — 6 340 151. 795 россиян скончались от COVID-19 за сутки, за весь период пандемии коронавирус унес жизни 190 376 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина