Бизнес-школа КИУ объявляет о наборе на программу МВА

Фото: пресс-служба КИУ

Бизнес-школа Казанского инновационного университета имени Тимирясова объявляет о наборе на программу МВА (Master of business administration) по специализации «стратегический менеджмент». Старт программы 20 сентября 2021 года.

Цель программы — профессиональное развитие руководителей организаций и подразделений, а также специалистов, ориентированных на карьерный рост.

Два года, более 30 дисциплин, стажировка, защита дипломного проекта — и вы мастер делового администрирования, владеющий фундаментальными знаниями в области общего и стратегического менеджмента, финансов, маркетинга, управления бизнес-процессами, а также современными инструментами и методами развития бизнеса, креативным и системным мышлением.

6 учебных сессий (3 раза в год по 2 недели) + стажировка;

оплата производится по частям, 39600 руб. за сессию;

стажировка оплачивается отдельно;

преподаватели КИУ, бизнес-тренеры ведущих российских и европейских университетов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 987 206-37-53.

Сайт: https://ibo.ieml.ru/educational_programs/mba/

Адрес: г. Казань, ул. Островского, 67.

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