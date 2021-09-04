Казань оказалась в числе городов с наиболее высоким ростом цен на новостройки за год

Казань заняла четвертую позицию в рейтинге крупнейших городов по динамике цен на новостройки, таковы данные аналитического центра ЦИАН.



Динамику роста средней стоимости квартиры за 1 кв. м. за месяц эксперты оценили в 3%, а за год она составила 25%. Если в сентябре 2020 года 1 кв. м в новостройке стоил в среднем 97 тыс. рублей, то уже в сентябре текущего года — 121 тыс. рублей, приводит статистику «Коммерсант».

Лидером по динамике цен стала Москва (33% за год), на втором месте Санкт-Петербург (35%), тройку замыкает Краснодар — квартиры в новостройках города подорожали в два раза. В пятерку также попал Екатеринбург (22%).

Фото: kzn.ru (архив)

В конце августа впервые за год в России зафиксировали снижение цен на недвижимость. В Омске средняя стоимость квадратного метра в новостройке снизилась на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми и Уфе — на 0,5%.

Маргарита Головатенко