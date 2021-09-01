В новом учебном году в Татарстане откроются 114 центров образования «Точка роста»

Фото: Минобрнауки РТ

В новом учебном году в Татарстане откроют 114 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», сообщает Минобрнауки РТ.



«Точки роста» будут открывать в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городов. Открытие реализуется по проекту «Современная школа» (входит в национальный проект «Образование»).

Цель создания таких центров — внедрение новых методов обучения и воспитания, а еще образовательных технологий. С 2021 года деятельность центров будет направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология» и «Технология». Внимание уделяется обучению педагогов — они могут повысить квалификацию по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования.

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова (архив)

Центры «Точка роста» до конца года откроют еще 388 общеобразовательных организаций в сельской местности и малых городах Татарстана. Создание центров образования позволяет детям получить качественное общее образование независимо от места их проживания.

Маргарита Головатенко