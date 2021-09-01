«Тэмпо-Метиз» одобрили льготный заем почти на 140 млн рублей

Фонд развития промышленности (входит в ВЭБ.РФ) одобрил предоставление льготного займа в 136,9 млн рублей «Тэмпо-Метизу» — резиденту ТОСЭР Набережных Челнов. С помощью займа предприятие начнет производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием, сообщила пресс-служба ФРП. Он выдан по основной программе ФРП «Проекты развития» под 1% годовых на срок до 10 лет.

Реализация этого проекта позволит заместить часть зарубежной продукции и уменьшить долю импорта до 70%. Сейчас, по данным компании, в сегменте строительно-бытовых саморезов доля импорта составляет 75%. Общий бюджет проекта составит 273,9 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 41 рабочее место, из них 12 высокопроизводительных.

«Тэмпо» был включен в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» в 2016 году. «Тэмпо» вошло в ТОСЭР с инвестпроектом по строительству завода по производству сортового проката и строительной арматуры.



Всего экспертный совет ФРП одобрил семь займов для реализации проектов в Саратовской области, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Сумма займов от ФРП превысит 3,1 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов — 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба ФРП.

Луиза Игнатьева