За сутки в России выявили 18 368 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 18 368 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 937 333 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 1 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 325 человек, всего выздоровевших — 6 199 379 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 790 россиян, всего от инфекции скончались 184 014 человек.
Вчера в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым