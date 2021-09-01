За сутки в России выявили 18 368 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 18 368 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 937 333 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 1 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 325 человек, всего выздоровевших — 6 199 379 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 790 россиян, всего от инфекции скончались 184 014 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко