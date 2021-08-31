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В России сегодня выявили 17 813 новых случаев коронавируса

11:35, 31.08.2021
В России сегодня выявили 17 813 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России сегодня выявили 17 813 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 6 918 965 заболевших, сообщает федеральный оперштаб.

Полностью выздоровели 18 624 человека. За весь период пандемии в России переболели 6 181 054 человека.

Зафиксировано 795 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 183 224 россиян.

Актуальные новости о пандемии читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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