В России сегодня выявили 17 813 новых случаев коронавируса
В России сегодня выявили 17 813 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 6 918 965 заболевших, сообщает федеральный оперштаб.
Полностью выздоровели 18 624 человека. За весь период пандемии в России переболели 6 181 054 человека.
Зафиксировано 795 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 183 224 россиян.
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