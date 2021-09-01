«Таттеплосбыту» грозит банкротство по долгам перед «дочкой» «Татнефти»

Фото: Максим Платонов

«Таттеплосбыт» задолжал Нижнекамской ТЭЦ

Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении акционерного общества «Таттеплосбыт» процедуру наблюдения. Банкротство компании было запущено по заявлению ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — 100-процентной «дочки» ПАО «Татнефть».

Заявление поступило в Арбитражный суд РТ еще 9 июня, однако при первом рассмотрении судья оставил его без движения, так как Нижнекамская ТЭЦ не представила оригинал платежки, подтверждающей уплату государственной пошлины. После устранения препятствий для рассмотрения, 21 июля, суд все же принял заявление и возбудил производство по делу о банкротстве «Таттеплосбыта».

Как следует из картотеки Арбитражного суда, сумма исковых требований Нижнекамской ТЭЦ — почти 77 млн рублей. «Реальному времени» со сторонами дела связаться не удалось.

Заявление поступило в Арбитражный суд РТ еще 9 июня. Фото: Максим Платонов

19 августа АС РТ рассмотрел на судебном заседании дело по проверке обоснованности заявления Нижнекамской ТЭЦ, в ходе которого представитель должника заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства. В итоге «ввиду невозможности рассмотрения дела на данном судебном заседании и необходимости дополнительного времени для представления дополнительных доказательств по делу» суд перенес его на 27 августа. Заявителя, то есть Нижнекамскую ТЭЦ, попросили предоставить письменные пояснения по отзыву «Таттеплосбыта».

В итоге спустя более чем два месяца с момента подачи заявления Нижнекамской ТЭЦ удалось добиться своего. 27 августа судья Арбитражного суда РТ Артем Путяткин ввел в отношении «Таттеплосбыта» процедуру наблюдения. Временным управляющим должника суд утвердил члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» Кирилла Ципривуза.

Требования Нижнекамской ТЭЦ в размере более 60,63 млн рублей долга и почти 15,64 млн рублей пени Арбитражный суд РТ включил в состав третьей очереди реестра требований

кредиторов «Таттеплосбыта». Судебное заседание по рассмотрению дела о признании должника банкротом назначили на 24 ноября.

Требования Нижнекамской ТЭЦ Арбитражный суд РТ включил в состав третьей очереди реестра требований кредиторов «Таттеплосбыта». Фото: Максим Платонов

Бывший топ ушел в областные связисты

Непубличное акционерное общество «Таттеплосбыт» на рынке Татарстана 11 лет — с 31 марта 2010 года. Уставный капитал на 2019 год превысил 1,1 млрд рублей. Прибыль компании по итогам прошлого года составила 2,7 млн рублей при выручке 38 млн рублей.

Занимается «Таттеплосбыт» торговлей электроэнергией, деятельностью в области права и консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Директором компании указан Владимир Фадеев, который также возглавляет две челнинские компании: АО «Алабрыс», занимающееся управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, и ООО «Аристар», основным видом деятельности которого указана оптовая торговля офисной техникой и оборудованием. В последней из указанных организаций он значится и совладельцем.



С 17 декабря 2012 года «Таттеплосбыт» приобрел статус агента по продаже тепловой энергии. До этого распоряжением премьер-министра РТ Ильдара Халикова функции единоличного исполнительного органа управления ОАО «Таттеплосбыт» переданы в ОАО «Генерирующая компания». Приказом генерального директора последней Раузила Хазиева заместителем директора по реализации тепловой энергии назначили Аделя Славутина, до этого бывшего директором «Таттеплосбыта». На сегодняшний день он уже не связан ни с компанией, ни с Татарстаном — он возглавляет Министерство цифрового развития и связи Саратовской области.

На сегодняшний день Славутин уже не связан ни с компанией, ни с Татарстаном — он возглавляет Министерство цифрового развития и связи Саратовской области. Фото vzsar.ru

В «Таттеплосбыте» за все время сменилось четыре директора. Первым был ныне замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев. В 2012-м на этом посту его сменил Славутин, а спустя три года, в 2015 году, место директора занял Ришад Мирсияпов, который, хотя и покинул пост в 2017-м, входит в совет директоров компании.

По последним данным, которые датируются первым кварталом 2018 года, «Таттеплосбыт» на 51,6% принадлежит татарстанскому ГУП «Теплоэнергосети», а на остальные 43,8% его собственником является Минземимущества РТ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Таттеплосбыту» уже приходилось участвовать в делах о банкротстве, однако в качестве кредитора. Всего таких дел насчитывается почти 30. Кроме того, у компании имеется на сегодняшний день одно незавершенное исполнительное производство на сумму более 81,6 млн рублей.

В Нижнекамске, откуда «Таттеплосбыту» прилетел иск о банкротстве, имеется филиал — Камский. Зарегистрирован он одновременно с самой компанией. Однако никаких данных о каких-либо судебных делах, связанных с ним, нет. Руководит Камским филиалом, судя по открытым данным, Василий Красильников.

Выручка Нижнекамской ТЭЦ в прошлом году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», составила более 6,7 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Более 30 дел о банкротстве

Нижнекамская ТЭЦ в Татарстане функционирует с октября 2009 года и на 100% принадлежит ПАО «Татнефть». Если в самом начале ее доля в уставном капитале оценивалась в 1 млн рублей, то, по данным на декабрь 2019 года, она превысила 8,4 миллиарда.

Выручка Нижнекамской ТЭЦ в прошлом году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», составила более 6,7 млрд рублей, а прибыль оценивается почти в 89,2 миллиона. Чистые активы компании за «пандемийный» 2020 год достигли 9,27 млрд рублей, а вот денежный поток сократился. Он пошел в минус на незначительную, по сравнению с остальными, сумму 18 тыс. рублей.

За все время своего существования Нижнекамская ТЭЦ участвовала в 31 деле о банкротстве (несостоятельности) в качестве кредитора или третьего лица.

Татьяна Демина