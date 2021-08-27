Пловец «Синтеза» Красных примет участие в третьем сезоне Международной лиги плавания (ISL)

Пловец СК ВВС «Синтез» Александр Красных примет участие в третьем сезоне Международной лиги плавания (ISL).

Российский спортсмен выступит на турнире в составе команды Cali Сondors.

Сезон ISL состоит из четырех этапов. В новом сезоне в нем примут участие 10 команд (Cali Сondors, Energy Standard, London Roar, La Current, Iron, Tokyo Frogs, Toronto Titans, New York Breakers, DC Trident, Aqua Centurions), которые будут соревноваться в период с 26 августа по 26 сентября.

По их итогам 8 наиболее успешных команд в соответствии с рейтингом стартов пройдут в плей-офф, который состоится 11—28 ноября 2021 года в Эйндховене (Нидерланды).

В плей-офф команды проведут по 6 матчей, лучшие 4 команды пройдут в финал, запланированный на январь 2022 года.

Напомним, ранее Красных вместе со сборной России завоевал серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.