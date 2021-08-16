В Казани за семь месяцев 2021 года произошло более 250 наездов на пешеходов — 8 человек погибли

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани за январь — июль 2021 года зарегистрировали 254 случая наезда на пешеходов. В результате ДТП восемь человек погибли, еще 252 гражданина получили травмы различной степени тяжести.

Так, только за первые шесть дней мероприятия «Пешеход» Госавтоинспекция выявила в Казани 303 водителя, не уступивших дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом в движении.

Нарушения наблюдаются и со стороны пешеходов. Так, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 850 случаев несоблюдения ими правил дорожного движения. Из них 114 — переход дороги на красный сигнал светофора, 440 — пересечение проезжей части в неустановленном месте, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Профилактическое мероприятие «Пешеход» проходит в Казани с 10 августа. Оно продолжится на дорогах города по 23 августа.

В минувшую субботу, 14 августа, в 23.55 на 135-м км дороги Казань — Оренбург 50-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», ехавший из столицы Татарстана в Оренбург, превысил скорость и наехал на жителя Лениногорска, который в темное время суток на неосвещенном участке дороги шел по проезжей части справа по ходу движения машины, не имея при себе светоотражателя. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Татьяна Демина