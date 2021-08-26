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«Уфа» дома проиграла «Крыльям Советов» в матче РПЛ

18:26, 26.08.2021
«Уфа» дома проиграла «Крыльям Советов» в матче РПЛ
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» дома проиграла самарским «Крыльям Советов» (1:2) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Гости забили два гола подряд в середине первого тайма, отличились Чернов и Глушенков.

Уфимцы отыграли один мяч после перерыва. Арбитр встречи Безбородов назначил спорный пенальти в ворота самарцев, и Агаларов был точен с «точки». При этом был удален хавбек «Крыльев» Ежов за нарушение в своей штрафной.

Благодаря этой победе в активе самарцев стало 7 очков, они обошли в турнирной таблице «Уфу», у которой осталось 5 баллов.

СпортФутбол Башкортостан
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