Из-за природного пожара перекрыли федеральную трассу Пермь — Екатеринбург

Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара. Об этом заявили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Для движения закрыли участок с 318-го по 326-й километр. Со стороны Ревды объезд организовали через развязку Ревда — СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска — через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск — Шаля, передает «РИА Новости».

На подъездах к перекрытому участку дежурят наряды дорожно-патрульной службы. Они рассказывают водителям о возникшей ситуации и предлагают воспользоваться объездными путями.

С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На утро вторника на территории области действовали 42 природных пожара.

Сегодня министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров заявил, что республика по площади возгораний из-за аномальной жары уже приблизилась к показателям 2010 года. К настоящему моменту уже были зарегистрированы 1 009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгораний.

