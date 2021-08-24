Татарская транспортная прокуратура начала проверку после задержки поезда Казань — Москва на 2,5 часа
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой на станции Кривандино Московской железной дороги движения пассажирского поезда сообщением Казань — Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 23 августа в 5.28. Причиной вынужденной задержки стала неисправность локомотива. Время стоянки поезда составило 2 часа 30 минут. После этого движение восстановили, поезд последовал в пункт назначения.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц железной дороги, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
18 августа в Татарстане едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда на перегоне Иж-Бобья — Агрыз однопутного неэлектрифицированного участка Круглое Поле — Агрыз Горьковской дороги.ПроисшествияОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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