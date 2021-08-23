Число заболевших COVID-19 в мире превысило 211,7 млн человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом достигло 211 730 035. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

За последние сутки число заболевших во всем мире увеличилось на 441 677 человек. Умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 430 697 пациентов, пишет RT со ссылкой на статистику ВОЗ.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе ВОЗ объявила о создании новой группы экспертов для продолжения выяснения происхождения COVID-19. Новые исследования будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних заражений 2019 года.

Татьяна Демина