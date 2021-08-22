В Казани за неделю снова подорожал бензин

За неделю 9-16 августа в Казани снова подорожал бензин. Об этом говорят данные Татарстанстата.

Больше всего подорожал бензин марки АИ-92, его цена увеличилась на 0,16% до 44,85 рубля за 1 л. Цена АИ-95 выросла на 0,06% и составляет 48,27 рубля. Меньше всего выросла стоимость топлива бензина АИ-98 и выше, его стоимость изменилась на 0,02% и достигла 56,38 рубля за 1 литр.

На 0,04% стало дороже дизельное топливо, цена составила 48,66 рубля за 1 литр.



В мае «Российский топливный союз» (РТС), объединяющий сети АЗС предупреждал о риске дефицита топлива в России этим летом.



Ольга Плешкова