«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина этим летом

«Российский топливный союз» (РТС), объединяющий сети АЗС предупредил о риске дефицита топлива в России этим летом. Принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, говорится в письме главы союза Евгения Аркуши, которое он направил в адрес вице-премьера России Александра Новака.

Сейчас необходимо срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом, поскольку приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса. По оценкам союза, он может увеличиться до 10—20%. Большим спросом пользуется бензин АИ-95.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», — приводит ТАСС выдержку из письма.

Меры, которые могут стабилизировать ситуацию, следующие: увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

В начале мая в Казани стоимость бензина марки АИ-92 составила 43,98 руб. за 1 литр. Это на 3,3% дороже, чем в конце 2020 года, сообщил Татарстанстат. Стоимость бензина АИ-92 за неделю не изменилась. Цена бензина АИ-95 с начала года выросла на 2,6%. За прошлую неделю цена также не изменилась. На 1,7% выросла стоимость АИ-98 — до 54,2 рубля.

Татьяна Леухина