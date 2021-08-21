Пресс-служба «Казаньоргсинтеза» объяснила, почему ярко горел факел на предприятии

21 августа произошел сбой в единой системе энергоснабжения Республики Татарстан. Это привело к внеплановой остановке производств на ПАО «Казаньоргсинтез». Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме, и продукт в момент остановки производства сразу же пошел на факел. В следствие этого жители соседних с предприятием домов могли наблюдать горение и дымление факелов ПАО «Казаньоргсинтез». Угрозы безопасности производства нет.

Процесс является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье. Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций представляет собой часть автоматизированной системы промышленной безопасности и позволяет предотвратить серьезные последствия инцидентов.

На факелах ПАО «Казаньоргсинтез» в момент остановки производства горит газ этан. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа (CO2). Дымление объясняется неполным сгоранием продукта, сообщает пресс-служба «Казаньоргсинтеза».