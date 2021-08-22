В зоопарке под Казанью родился марал — фото

В зоопарке «Регина» в поселке Петровском под Казанью родился марал. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

Его практически не увидишь в одиночестве, потому что мама его очень опекает и никого близко не подпускает. Поэтому работники зоопарка не знают, девочка это или мальчик.

В мае в этом зоопарке на свет появился кенгуренок-альбинос. Это очень редкое явление, особенно в дикой природе. Кенгуру — девочка, ее назвали Алисой.

