Челнинскому строителю заводов Алабуги грозят банкротством за долг в 98 миллионов

Между заявителем и должником было мировое соглашение

Строительную компанию из Набережных Челнов «Арстрой» хотят обанкротить — с таким иском Арбитражный суд Татарстана обратилось московское ООО «Экспо», тоже занимающееся строительными работами. Сумма требований, а это 98,8 миллиона рублей, совпадает с той, которую должна челнинская фирма по условиям заключенного мирового соглашения с москвичами.



Это соглашение было утверждено судом еще в феврале 2021 года. «Экспо» требовал от «Арстроя» 98,8 миллиона долга и еще 4,9 миллиона неустойки по договору подряда М 30-06-МГ от 30 июня 2020 года. В ходе разбирательства московская фирма отказалась от требования неустойки, и в итоге был утвержден график погашения основной задолженности, по которому «Арстрой» ежемесячно до 15 июня должен был перечислять истцу по 24-25 миллионов. И в соглашении четко прописано, что если челнинская компания нарушит этот график, то «Экспо» вправе досрочно потребовать выплаты всего долга. На просроченные выплаты компания намекала тем, что дважды, согласно Федресурсу, заявляла о намерении подать на банкротство «Арстроя».



Заявление о банкротстве, к слову, пока что оставлено без движения — к нему были не приложены доказательства оснований возникновения задолженности и так далее. В итоге московская фирма теперь должна в срок до 15 сентября устранить все недочеты или же заявление ей вернут.

Интересно, что «Арстрой» в марте заключил мировое соглашение по задолженности и с удмуртским «Таймгрупп». Речь о долге в 28,4 миллиона рублей и 1,4 миллиона неустойки. Как и в случае с «Экспо» «Таймгрупп» отказался от претензий на неустойку, а график оплаты задолженности тоже был составлен до 15 июня.

Связаться ни с «Экспо», ни с «Арстроем» не удалось.

Преемница компании с богатой историей

ООО «СК Арстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2019 году в Набережных Челнах, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром и гендиректором фирмы является Ильназ Абдуллин, ранее не мелькавший в медиаполе. За коронавирусный 2020 год выручка компании составила 746 миллионов, прибыль — 8,1 миллиона.

Интересно, что, судя по сайту компании, она является преемницей другой с аналогичным названием — ООО «Арстрой». В разделах можно увидеть лицензии и выписки из реестров, в которых указывается ИНН не ООО «СК Арстрой», а именно ООО «Арстрой». Последнее тоже зарегистрировано в Челнах, но уже не функционирует — в марте компания была признана банкротом. Последние финансовые результаты компании были зарегистрированы за 2019 году: это выручка в 326,7 млн и прибыль в 2,1 млн.

Все на том же сайте можно найти список проектов, и он впечатляет: это и заводы особой экономической зоны «Алабуга» «Интерскол» (ремонтные работы, устройство полов), «Хаят» (изготовление и монтаж металлоконструкций, поставка оборудования), «Кастамону» (бетонные, кровельные работы, монтаж инженерных сетей), и жилой комплекс Sunrise city (строительство стен, каменная кладка, поставка оборудования) и Казанский завод синтетического каучука (КЗСК; изготовление и монтаж эстакады). Выполняла компания также строительство полного цикла детсада на улице Ершова в Казани, детсада в ЖК «Усадьба Царево» и автовокзала Восточный в столице Татарстана.

Самым частым заказчиком ООО «Арстрой» было АО «Транснефть-Прикамье». Татарстанская компания заменяла узлы регулирования систем подогрева воды в резервуарах противопожарного запаса и терморегуляторы систем отопления производственных зданий на объектах Пермского, Удмуртского и Альметьевского РНУ, меняла оборудования систем теплоснабжения на объектах Пермского, Удмуртского и Казанского РНУ.

Дарья Пинегина