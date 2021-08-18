Жительницу Татарстана приговорили к условному сроку за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 40-летнюю жительницу Бугульмы суд приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года за незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Помимо этого, ее обязали пройти лечение и медико-социальную реабилитацию от наркомании.

Установлено, что днем 5 июня 2021 жительница Бугульмы в заброшенном садовом домике незаконно изготовила наркотическое средство — экстракт маковой соломы массой не менее 6,29 грамма. Вещество она хранила при себе в полимерном пакете для личного потребления.

Наркотики у женщины обнаружили и изъяли полицейские. Подсудимая свою вину полностью признала.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В этом месяце Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 18 участникам преступного сообщества наркоторговцев — его организатор и участники признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет в зависимости от роли каждого из них.



Татьяна Демина