В Казани временно ограничено движение по улицам Муштари и Толстого

Фото: Максим Платонов

В Казани ограничено движение автомобилей по улицам Муштари и Толстого из-за ремонта участка кабельной линии. Ограничение будет действовать до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Проезд ограничен по улице Муштари возле здания №11в, а также по улице Толстого возле здания №4.

Фото: kzn.ru

В центре Казани до 7 июня 2022 года ограничили движение по автодороге по улицам Карла Маркса и Жуковского. Это связано с проведением работ на фасаде здания КФУ на ул. Карла Маркса, 43/10.

Алексей Нечаев