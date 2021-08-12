В Казани до июня 2022 года ограничили движение машин по улицам Карла Маркса и Жуковского

Фото: Олег Тихонов (архив)

В центре Казани до 7 июня 2022 года ограничили движение по автодороге по улицам Карла Маркса и Жуковского. Это связано с проведением работ на фасаде здания КФУ на ул. Карла Маркса, 43/10.

Ограничение действует с 3 августа 2021 года около дома №43 по ул. Карла Маркса и около дома №10 по ул. Жуковского. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме Казани и опубликовано в сборнике документов мэрии.

скриншот/Схема утверждена распоряжением заместителя руководителя исполкома Казани от 30.07.2021 №4019р

Ограничение движения действует в целях безопасного проезда транспорта и движения пешеходов при установке ограждения при производстве работ по установке строительных лесов, следует из документа.

Напомним, в Казани до конца сентября продлевается ограничение движения транспорта и пешеходов по трем улицам в связи с работами по реконструкции магистрального тепловода. Речь идет об улицах Тэцевской, Челюскина и Копылова.



Татьяна Демина