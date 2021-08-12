При пожаре в Юдино в Казани погибла женщина

Фото: МЧС РТ

В Казани погибла женщина при пожаре в частном доме в поселке Юдино. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

В 11.08 поступило сообщение о горении одноэтажного частного жилого дома площадью 80 кв. метров. Заявитель сообщил, что, возможно, внутри есть погибший человек.

Фото: МЧС РТ

В 11.43 спасатели ликвидировали открытое горение. В доме в спальне на кровати была найдена погибшая женщина. Она задохнулась продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС РТ

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали почти тысячу пожаров. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.



Ольга Плешкова