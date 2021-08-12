При пожаре в Юдино в Казани погибла женщина
В Казани погибла женщина при пожаре в частном доме в поселке Юдино. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.
В 11.08 поступило сообщение о горении одноэтажного частного жилого дома площадью 80 кв. метров. Заявитель сообщил, что, возможно, внутри есть погибший человек.
В 11.43 спасатели ликвидировали открытое горение. В доме в спальне на кровати была найдена погибшая женщина. Она задохнулась продуктами горения.
Причина пожара устанавливается.
С начала 2021 года в Казани зарегистрировали почти тысячу пожаров. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.
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