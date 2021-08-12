Google сравнил интересы пользователей в 2006 году и сейчас

Сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы в Google, посмотрел тенденции прошлых лет и сравнил, что люди искали в 2006 году и сегодня по случаю 15 лет работы сервиса Google Trends. Об этом говорится в блоге американской корпорации.

Выяснилось, что в 2006 году россиян в категории «музыка» интересовала группа Pussycat Dolls, группа «Город 312» и певица Rihanna. В 2021 году тройку ведущих запросов в «музыке» возглавил Султан Лагучев с песней «Горький вкус», второе место — у рэпера Моргенштерна и его песни «Если я спал с тобой», третье — у певицы INNA с композицией Flashbacks.

15 лет назад россияне чаще всего искали фильмы «Пираты Карибского моря», «Борат» и «Ледниковый период». В 2021 году топ самых быстрорастущих запросов в категории «Кинофильмы» возглавили фильмы «Батя», «Круэлла» и «Мортал Комбат».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2006 году русскоязычные пользователи часто искали в Google новости про актера Сергея Рыченкова, артиста Павла Волю и актера Эдварда Нортона. В 2021 году в категории «Новости про знаменитостей» чаще ищут рэпера Моргенштерна, актера Зака Снайдера и актрису Ирину Купченко.

Среди ТВ-шоу в 2006 году были популярны: Comedy Club, «Ледниковый период», «Фабрика звезд». В 2021 году пользователи ищут «Холостяк», «Последний герой», «Дом 2».

В декабре фильм о Бэтмене «Темный рыцарь» (2008 год), «Заводной апельсин» (1971 год) Стэнли Кубрика и мультфильм «Шрек» (2001 год) пополнили список наиболее значимых лент, которые выбраны для хранения в библиотеке Конгресса США. А в конце прошлого года произведения композитора Петра Чайковского (1840—1893) возглавили топ самой популярной в мире российской музыки сервиса Spotify. Чаще всего пользователи слушали отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».