С 14 по 30 апреля в Казани можно увидеть первый весенний звездопад Лириды

Первый весенний звездопад Лириды можно будет увидеть с 14 по 30 апреля. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта КФУ, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

«Свое название этот метеорный поток получил от созвездия Лира, в котором находится его радиант. Лириды наблюдают уже более 2,5 тысяч лет. Если раньше это был сильный поток, то сейчас в атмосферу залетает всего 18 метеоров в час», — рассказал ученый.

Нефедьев рассказал, что метеорный поток Лириды образовался от кометы Тэтчер. Но она названа не в честь премьер-министра Великобритании, а в честь своего первооткрывателя, астронома-любителя Tэтчepа. Лучшее время для звездопада — 2-3 часа ночи. Также он напомнил, что 12 апреля начнется новолуние.

«В День космонавтики начнется новолуние. Весь апрель Луна будет увеличиваться в размерах, это отличное время для ее наблюдения, — проинформировал Юрий Нефедьев.

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Ольга Плешкова