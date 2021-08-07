Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзу на Олимпиаде

Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии на Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает «Чемпионат».



Матч за третье место завершился со счетом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4). На олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу. Сегодня в финале также встретятся сборные Испании и США.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете с 17 золотыми, 24 серебряными и 22 бронзовыми медалями. Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоится 8 августа.

Маргарита Головатенко