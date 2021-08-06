В Нижнекамске заброшенное здание больницы захватили бездомные

Фото: кадр видео

Бывшее здание больницы корпуса №5 в Нижнекамске сейчас заброшено и с каждым годом все больше разрушается. Днем тут играют дети и подростки, а ночью спят бездомные, сообщает «НТР 24».



Как рассказала телеканалу местная жительница Татьяна Тухбеева, работающая неподалеку, дети залезают на крыши, бьют окна, устраивают здесь фейерверки и пожары. Пожарные приезжали неоднократно. По ее словам, кроме бездомных, в здании собираются наркоманы.

В советские годы здание было роддомом, а затем в нем расположилось отделение репродукции и гинекологии. Корпус не функционирует шесть лет, а в плачевном состоянии он находится три года. НЦРМБ сейчас заброшенный корпус не принадлежит.

На улице Сююмбике в Нижнекамске был построен современный коттеджный поселок. Но за десять лет дома в 46 микрорайоне не заселили. Причина — дома принадлежат обанкротившемуся «Татфондбанку», в отношении которого возбуждено конкурсное производство. Имущество находится у него в залоге, и строительство сейчас не представляется возможным. Дома заброшены, стекла разбиты. В зданиях подростки устраивают шумные посиделки. Обращения жителей в полицию дают лишь кратковременный результат, и такая ситуация продолжается уже десять лет.

Маргарита Головатенко