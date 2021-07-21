В Нижнекамске незаселенный поселок жители прозвали Припятью

На улице Сююмбике в Нижнекамске был построен современный коттеджный поселок. Но за десять лет дома в 46 микрорайоне не заселили.

Причина — дома принадлежат обанкротившемуся «Татфондбанку», в отношении которого возбуждено конкурсное производство. Имущество находится у него в залоге, и строительство сейчас не представляется возможным, сообщают «Челнинские известия».



Жители прозвали поселок нижнекамской Припятью: дома заброшены, стекла разбиты. В зданиях подростки устраивают шумные посиделки. Обращения жителей в полицию дают лишь кратковременный результат, и такая ситуация продолжается уже десять лет.

Маргарита Головатенко