В финале Олимпиады по спортивной ходьбе дисквалифицировали россиянина Василия Мизинова
На Олимпийских Играх в Токио российский легкоатлет Василий Мизинов не сумел финишировать на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.
Он получил три предупреждения за нарушения правил и получил две штрафные минуты. Мизинов был дисквалифицирован после четвертого предупреждения.
В пятницу в рамках Олимпиады состоятся соревнования на 50 км у мужчин, где россияне не выступают, и на 20 км у женщин, там стартует россиянка Эльвира Хасанова.СпортОбщество
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