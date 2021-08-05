В финале Олимпиады по спортивной ходьбе дисквалифицировали россиянина Василия Мизинова

Фото: ОКР

На Олимпийских Играх в Токио российский легкоатлет Василий Мизинов не сумел финишировать на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Он получил три предупреждения за нарушения правил и получил две штрафные минуты. Мизинов был дисквалифицирован после четвертого предупреждения.

В пятницу в рамках Олимпиады состоятся соревнования на 50 км у мужчин, где россияне не выступают, и на 20 км у женщин, там стартует россиянка Эльвира Хасанова.