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В финале Олимпиады по спортивной ходьбе дисквалифицировали россиянина Василия Мизинова

11:56, 05.08.2021
В финале Олимпиады по спортивной ходьбе дисквалифицировали россиянина Василия Мизинова
Фото: ОКР

На Олимпийских Играх в Токио российский легкоатлет Василий Мизинов не сумел финишировать на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Он получил три предупреждения за нарушения правил и получил две штрафные минуты. Мизинов был дисквалифицирован после четвертого предупреждения.

В пятницу в рамках Олимпиады состоятся соревнования на 50 км у мужчин, где россияне не выступают, и на 20 км у женщин, там стартует россиянка Эльвира Хасанова.

СпортОбщество
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