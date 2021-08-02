В Татарстане продолжает работу сервис «Мой депутат»

В Татарстане продолжает работу онлайн-платформа «Мой депутат». С помощью системы каждый татарстанец может оставить обращения через сайт мойдепутат.онлайн, позвонив по телефону 8 800 201 16 00 (или оставив свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00, без выходных.



Жители могут изложить свою проблему или наказ в самых разных сферах: дороги, медицина, ЖКХ и многих других. В приемной проекта ежедневно дежурят депутаты партии всех уровней и звонят татарстанцам, оставившим наказы, по телефону.

Сегодня дежурство в приемной проекта провел глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. В течение трех часов он обсуждал по телефону с татарстанцами обращения. Равиля Валеева сегодня стала первой, с кем Рустам Калимуллин связался лично. Жительница обратилась с просьбой благоустроить дорогу к детскому саду «Семицветик». Глава Высокогорского района рассказал ей о реализации в Татарстане президентской программы «Наш двор». Программа включает в себя ремонт существующего либо укладку нового асфальта — проверить, вошел ли двор в программу, можно на сайте https://dvor.tatar/.

Также обратную связь получили обращения татарстанцев, связанные с увеличением количества общественного транспорта, высокой платой за коммунальные услуги, ремонтом общедомовых территорий. Все полученные обращения взяты в работу, поиском решения проблем займутся соответствующие органы. Депутаты «Единой России» будут контролировать ход решения проблем татарстанцев.