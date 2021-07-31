На телеканале «ШАЯН ТВ» запускается фабрика «Тик Ток» «ШАЯН ТВ»

1 августа 2021 года в целях популяризации татарского языка при телеканале «ШАЯН ТВ» АО «ТРК «Новый Век» запускает фабрику «Тик Ток» «ШАЯН ТВ».

Фабрика «Тик Ток» «ШАЯН ТВ» — это творческое объединение молодых блогеров, которые совместно генерируют контент.

С запуском Фабрика «Тик Тока» «ШАЯН ТВ» у детей и молодых людей по всему миру появится уникальная возможность приобщиться к национальной культуре и изучить татарский язык через контент, основу которого составляют 5 ключевых направлений:

— обучение татарскому языку;

— развлекательный контент;

— обзоры с главными героями;

— юмористический контент;

— народное творчество.

Таким образом, Фабрика Тик Тока «ШАЯН ТВ» Позволит пробудить у детей интерес к изучению татарского языка в развлекательной форме, привлечь внимание к истории татарского народа, привить любовь к национальной культуре и создать популярные народные тренды!

Кроме того фабрика «Тик Ток» «ШАЯН ТВ» станет площадкой для развития юных талантов, формирования у них навыков работы перед камерой и зрителями, подготовит новые кадры для дальнейшей работы в сфере медиа Татарстана.

Ссылка на канал в приложении Tik Tok — @shayan_house.