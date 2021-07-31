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В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей

18:24, 31.07.2021
В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей
Фото: pixabay.com

Три пятизвездочных отеля были эвакуированы в турецком Бодруме из-за лесного пожара, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что из-за ветра пожар начал быстро приближаться к жилой зоне — он начался в квартале Ичмелер. Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

Несколько дней назад в турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. Отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости, заявили в Федерации отельеров Турции.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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